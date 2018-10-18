زطشي: “التحكيم في الجزائر لم يبلغ بعد المستوى المنشود”

إعترف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بأنمستوى التحكيم في كرة القدم الجزائرية لازال بعيدا عن المستوى المطلوب.

وصرح خير الدين زطشي، من ولاية سطيف: “صحيح أنه لازال هناك أخطاء تحكيمية غير مقبولة، من طرف الحكام الجزائريين في المحترف الأول، وحتى في المستويات الأخرى”.

وأضاف: “هذا لا يمنعأن نقول أن التحكيم في الجزائر، في تحسن مستمر من سنة إلى أخرى، لكن لازلنا بعيدين عن السمتوى الذي نأمل بلوغه”.

وتابع زطشي: “لا يجب على المدربين أو رؤساء الأندية الحديث عن التحكيم، هناك لجنة هي من تقيم آداء الحكام في كل مباراة وتتخذ القرار للازم بخصوص الأخطاء التي يرتكبونها”.