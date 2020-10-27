زطشي: “الترجي التونسي يحقق الألقاب بلاعبين جزائريين”

إنتقد الفاف خير الدين زطشي لكرة القدم قانون لوناف الجديد، الذي يسمح بإنتقال اللاعبين بين دول التابعة لإتحاد شمال إفريقيا.

ونشط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ظهيرة اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بفندق الشيراطون على هامش أشغال الجمعية العامة.

وقال: ” يجب على رؤساء الأندية أن يتوقفوا عن بين لاعبيهم إلى البلدان المجاورة، إذا كنا نرغب بتقديم نتائج في الساحة الإفريقية يجب أن نحافظ على أفضل لاعبينا”.

وأضاف: “الترجي التونسي يفوز اليوم بلاعبينا، وأتمنى أن تحتفظ الأندية بأفضل لاعبيها”.