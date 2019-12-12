زطشي :”التكوين نُقطة أساسية في برنامجي”

أوضح رئيس الفاف، خير الدين زطشي، بأن التكوين كان ولا يزال أولوية بالنسبة له، وهذا منذ وصوله لمنصبه.

وقال في تصريحات رسمية للقناة الرسمية للإتحاد الجزائري :”التكوين، مثلما يعرفه العام والخاص نُقطة مهمة في برنامج المكتب الفيدرالي”.

وواصل :”إنطلقنا في أشغال بناء مركز فيدرالي، والذي سيكون في مدينة تلمسان، والحمد لله الأشغال تتطور بشكل مُتسارع”.

ليُردف :”من خلال تجربتي في بارادو، ولهذا فكرنا في الإنطلاقة في عملنا، حتى قبل دخول المركز حيز التنفيذ”.

وختم :”لقد تحصلنا على دعم وزارة الشباب والرياضة، والتي دعمتنا كثيرا في هذا المجال”.