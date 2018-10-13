زطشي: “التكوين هو الحل وعلى أنديتنا الإقتداء بمشروع “الفاف””

أكد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، أن العودة للتكوين هو الحل لإعادة الكرة الجزائرية للواجهة، وطالب الأندية الوطنية بتبني هذه الفكرة.

وصرح خير الدين زطشي: “المراكز التكوينية التي نسعى لإنشائها عبر التراب الوطني، ستسمح لنا بإعادة الكرة الجزائرية للواجهة”.

وأضاف: “هذا المشروع الكبير، أتمنى أن يمنح الإرادة لرؤساء الأندية الوطنية، للشروع بدورهم في إنشاء مراكز تكوينية خاصة بهم”.

وتابع: “هذه المراكز التكوينية، ستسمح بخلق شراكة مع الأندية الوطنية عبر التراب الوطني، من خلال استفادتها من هذه المراكز”.

وجاء هذا التصريح من رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، خلال افتتاحه اليوم السبت، إجتماعه بأعضاء الجمعية العامة “للفاف”.