زطشي :”الدراهم كاين في الإتحادية.. ورئيس الفيفا يُساند مشروعنا”

كشف رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، بأنه يتحصل على دعم كامل من رئيس “الفيفا”، بخصوص مشروعه المُتعلق ببناء مراكز تكوين.

وقال :”الرئيس إنفانتينو يُساند مشروعنا، وهو موافق على إستغلال نسبة من الدعم المالي المُقدم سنويا من الفيفا في هذا الإستمثار”.

وواصل في نفس السياق :”الدراهم كاين في الإتحادية، وكل مشروع سيُكلفنا في حدود الـ120 مليار”.

وأضاف :”عندما نُقارن هذا المبلغ بـ700 مليار التي كانت ستُصرف على فندق واحد بـ700 مليار، فإن الفارق شاسع جدا”.

وشدد الرجل الأول في الإتحاد الجزائري، على ضرورة إلغاء مشروع “الفندق” الذي كان من المُفترض بناؤه في عهد، محمد روراوة.