زطشي: “الديون هي سرطان كرة القدم الجزائرية”

صرح “خير الدين زطشي” رئيس الفاف، أن مشكلة الديون هي سرطان كرة القدم الجزائرية ويجب أن يتم حل هذه المشكلة في أقرب الآجال.

وقال “زطشي” خلال الجمعية العامة: “تنقصنا العديد من التحديثات في ملفات الأندية المحترفة”

وأضاف: “أن تعيد النظر في ملفات 18 فريق محترف أفضل من 32 محترف”.

وتابع: “بعض الأندية تناست مشكل الديون والذي يصل في بعض الأحيان إلى 7 ملايير عند نزوله لقسم الهواة بالرغم من وصولهم للرابطة المحترفة الثانية أو الأولى بعدها”.

وختم كلامه: “مشكلة الديون هي بمثابة سرطان كرة القدم الجزائرية وهذا ما قد يحدث للكثير من الأندية المحترفة”.