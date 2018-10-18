زطشي: ” الشعب يساند بلماضي لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب”

أعلن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن دعمه الكامل للناخب الوطني جمال بلماضي بالرغم من الهزيمة المسجلة مؤخرا أمام منتخب البنين.

ونشط رئيس الفاف خير الدين زطشي ندوة صحفية ظهيرة اليوم الخميس بفندق سطيف على هامش إجتماعه بأعضاء الجمعية العامة لمنطقة الشرق قائلا:

“الشعب الجزائري كله وراء بلبماضي لأنه المدرب المناسب، ولأنه كان لاعبا ويملك ما يكفي من التجربة لتسيير المنتخب الوطني”.

وأضاف: “بعد التربصين اللذين أشرف عليهما بلماضي على المنتخب الوطني تأكدت أنني عينت مدرب كفئ في المنتخب الوطني”.

وإختتم: “عندنا الرجل المناسب على رأس العارضة الفنية وإن شاء الله ستكون نتائحج أفضل مستقبلا، وعلينما أن نسانده في المستقبل”.