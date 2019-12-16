زطشي: “الصيغة التي انطلق بها الإحتراف في الجزائر كانت فوضوية”

انتقد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الصيغة التي تم انتهاجها في تطبيق نظام الإحتراف في الجزائر سنة 2010.

وصرح خير الدين زطشي، في حوار لوكالة رويترز: “الإحتراف بالصيغة التي انطلق بها في 2010 كان خطأ”.

وأضاف: “هو احتراف فوضوي، كان لابد من وضع آليات وتجريبها، وبعدها يتم الدخول في الإحتراف بعد سنتين، أي في 2012”.

وتابع: “مشاكل الكرة المحلية قديمة، وتراكمت منذ سنوات، نحن نعمل على معالجة مشكل الفساد والديون، من خلال الهيئات التي قمنا بإنشائها”.

وختم خير الدين زطشي: “نحن لا نملك العصا السحرية، لابد من الوقت لمعالجة هذه المشاكل”.