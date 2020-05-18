زطشي: “الفاف ستحارب الفساد بكل أنواعه”

أكد خير الدين زطشي، رئيس “الفاف”، أن هيئته ستحارب الفساد الرياضي بكل أنواعه خاصة في قضية التسجيل الذي صنع الحدث مؤخرا.

وكشف “زطشي”، أن الفاف ستفعل كل شيء وستضع كل الوسائل من أجل محاربة الفساد حسب ما أكده الموقع الرسمي للفاف.

في نفس السياق، أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن هيئته تتماشى مع إلتزامات الدولة الجزائرية في محاربة الفساد وضد كل الآفات التي تشوه صورة بلدنا.

وفيما يتعلق بقضية التسجيل الصوتي، أوضح رئيس “الفاف”، أنه سيتم التعامل مع الملف من قبل لجنة الأخلاقيات وهي لجنة مستقلة ستصدر حكمها بكل شفافية ومسؤولية.