زطشي: ” الفاف ستراسل الكونفيدرالية الإفريقية بخصوص الظلم الذي تعرضت له المولودية”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن الفاف ستراسل الكونفيدرالية الإفريقية بخصوص الظلم الذي تعرض له فريق مولودية الجزائر.

وتحدث زطشي عن الظروف التي عاشها فريق مولودية الجزائر في تونس على هامش مواجهة النادي الصفاقسي في إطار الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا قائلا:

“الإتحادية ستقوم بدورها، من خلال مراسلة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص كل ما تعرضت له الفرق الجزائرية في بعض الميادين، ونحن بدورنا نددنا في هذه العهدة من سوء التسيير الذي يميز الإتحاد الإفريقي، ونحن نندد خاصة من ناحية التحكيم الذي نأمل أن يتحسن في الساحة الإفريقية، خاصة بعد الظلم الذي تعرض له فريق مولودية الجزائر أمام النادي الصفاقسي”.