زطشي :”الفاف مع إستئناف المُنافسة ولكن..”

تطرق رئيس الفاف خير الدين زطشي، لمسألة عودة المُنافسة في الجزائر في المُستقبل القريب.

وقال :”خلال كل إجتماع للمكتب الفيدرالي نتطرق لهذه المسألة، ونحن وجميع الروابط نريد الإستئناف قريبا”.

وأضاف :”نحن مسؤولون ولن نتخذ أي قرار يُشكل خطرا على صحة أي كان، وهذا أمر يجب أن يعيه الجميع”.

وواصل :”في حالة عدم إستئناف البطولة حاليا، فإن ذلك سيؤثر سلبا على دوري العام القادم بصفة آلية، وهناك العديد من النقاط التي يجب دراستها”.

وأردف :”بطبيعة الحال سنناقش الأندية المعنية بالأمر بخصوص الإستئناف من عدمه، ولكن المُنافسة يجب أن تعود في يوم من الأيام”.