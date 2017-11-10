شدّد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، على ضرورة الإستماع إلى رؤساء أندية الشرق والجنوب الشرقي والأندية الهاوية.

وأكد من قسنطينة أن الفرق الهاوية لن تكون رياض للأطفال، ولن تستقدم اللاعبين بالمعريفة.

وقال في هذا الشأن: ” المديرية الفنية، تسعى لإعادة هيكلة المديريات الفنية الولائية والجهوية” .

وأضاف: ” الفرق الهاوية لن تكون روضة للأطفال أو استقدام اللاعبين بالمعريفة “.

قال أيضا: ” الفرق الهاوية هي أساس كرة القدم الجزائرية”.

” أكدت مع أعضاء المكتب الفيدرالي على أهمية الاجتماع مع رؤساء الرابطات الولائية للفرق الهاوية “.

“الاجتماع مع رؤساء أندية الشرق والجنوب الشرقي الأندية الهاوية، بالإضافة إلى رؤساء الرابطات الولائية”.

“أريد أن اجتمع بشكاويكم وليس لغة الخشب وعبارة تحيا الاتحادية”.