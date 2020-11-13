زطشي: “الفوز في انتخابات الفيفا يجعل الجزائر أقوى”

أكد “خير الدين زطشي”، رئيس الفاف، أن الفوز في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا سيكون فوزا للجزائر ويجعلها أقوى على الساحة الكروية.

وقال “زطشي” في تصريحات للإذاعة الوطنية:

“قدمنا ترشيح الجزائر لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا ويجب أن نكون في مستوى التتويج بكأس إفريقيا”.

“يجب علينا أن نقوم بعمل جبار من كل النواحي.. اللاعبين والطاقم الفني يقومون بعملهم على أكمل وجه”.

“نديرو اليد في اليد في كل الميادين وحتى الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، وفي حالة الفوز في شهر مارس 2021 سيكون فوز الجزائر”.

“هاذا يجعلنا نكون أقوى في المستقبل، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم لديها مصداقية كبيرة في الكاف والفيفا وهذا بفضل العمل وليس بالكواليس”.

“نحن دائما نمثل الجزائر أحسن تمثيل بالعمل.. ونتائج الخضر جاءت بالعمل وليس بأمور أخرى سواء المنتخب الأول أو الفئات الشبانية”.