زطشي: “الكرسي لي راني فيه ماشي ساهل”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على عدم إرتياحه في منصب أعلى هرم في كرة القدم الجزائرية منذ إنتخابه شهر مارس من العام الماضي.

وأجرى زطشي حوارا مطولا مع تلفزيون “النهار” سيتم بثه سهرة الجمعة، تحدث من خلاله عن العديد من الأمور التي تخص كرة القدم الجزائرية قائلا:

“”نكذب عليك ” عندما أقول لك أن كرسي رئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم وأعضاء المكتب الفيدرالي إنه مريح، لا إنه غير مريح تماما”.

وأضاف: ” لأن المشاكل التي تعاني منها الكرة الجزائرية يعرفها العام والخاص، بأنها مشاكل معقدة”.

“بالنسبة لي وبالنسبة لكل أعضاء المكتب أعتبرها مفيدة، وتجربة إيجابية، وكل هذا الحملة التي نتعرض لها هي قائمة من طرف فئة قليلة، والحمد لله عندما ألتقي بالناس عبر مختلف أنحاء الوطن أجدهم راضون بما نفعله خصوصا في مجال التكوين”.