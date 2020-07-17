زطشي :”المشاكل ستبدأ الآن لبوصوف”

حذّر خير الدين زطشي، النجم الصاعد للكرة الجزائرية، إسحاق بوصوف، مما سيواجهه في الفترة القادمة، وسيكون حاسما له في مُستقبله الإحترافي.

وصرّح رئيس الفاف قائلا :”المشاكل ستبدأ الآن لبوصوف، ويجب عليه أن يكون مُحاطا بأناس قادرين على دعمه لتسيير مشواره الإحترافي”.

وواصل :”نحن سعداء بهذه الخطوة، ونعتبر بأن المكتب الفيدرالي ساهم في عودة الفرق الجزائرية للتركيز على التكوين ومنح الفرصة للشباب”.

يُذكر بأن إبن ميلة، كان قد وقّع مع مجمع “سيتي فوتبول”، عقدا يسمح له بحمل ألوان مانشستر سيتي بعد ثلاثة سنوات من الآن.

وستنطلق مسيرة اليساري، أولا مع كورتري البلجيكي، ليحول بعدها لآيندوفن الهولندي وبعدها لـ”السكاي بلوز”، إن قدم مُستوى كبير.