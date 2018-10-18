زطشي :”المواهب سنجلبها ولو كانت في أعماق الصحراء”

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، بأن مركز التكوين الذي سيتم إفتتاحه في “تلمسان” سيكون مفتوحا لجميع شُبان الجمهورية.

وقال :”تواجد المركز في تلمسان، لايعني بأنه سيكون مُخصصا لأبناء هذه المنطقة فقط، لا بل سيكون مفتوحا للجميع دون إستثناء”.

وأضاف :”الموهبة سواء كانت متواجدة في سطيف، عنابة أو في أعماق الصحراء، فإننا سنقوم بإستقدامها من أجل تكوينها وقيادتها للإحتراف”.

وأكد الرجل الأول في مبنى دالي براهيم، بأن إدارته ستُخصص مجهودا كبيرا من أجل نجاح مشروعها الإستراتيجي على المدى المُتوسط.