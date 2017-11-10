أكد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، أنّ الوصول إلى المونديال ليس الهدف الوحيد الذي يسعى إلى تحقيقه.

مؤكدا أنه غير راض عن ما تقدمه المنتخبات الشابة للخضر التي تعتبر مقياس نجاح الكرة الجزائرية.

وقال زطشي خلال اجتماع رؤساء رابطات أندية الشرق والفرق الهاوية اليوم الجمعة في قسنطينة

” الوصول إلى المونديال ليس الهدف الوحيد الذي نسعى لتحقيقه، لأن مهمتنا هي تطوير كرة القدم بشكل عام “.

وأضاف: “المنتخبات الشابة الجزائرية هي معيار قياس نجاح الكرة الجزائرية..لكن للأسف هذه المنتخبات لا تقدم أي شيئ”.