زطشي: ” الهدف من هذا الملتقى هو تطوير ممارسة كرة القدم في شهر رمضان”

إحتضن المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ملتقى طبيا حول دراسات تطوير كرة القدم في شهر رمضان بالنسبة للإتحادات العربية.

وتطرق الملتقى الطبي الذي نظمه إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم لقضية الموت المفاجئ فوق الميادين0

وتحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي في تصريح حرصي للنهار على هامش هذا الملتقى قائلا:

” الإتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم أهمية كبيرة للجانب الطبي، حيث سمعنا في هذا الملتقى لدراسات أطباء جزائريين، تونسيين ومغاربة، وهذه الدراسات كانت من أجل تطوير كرة القدم في شهر رمضان”.

وأضاف: “في الموسم القادم سنجد حلول حتى لا نضع لاعبينا في خطر لممارسة مباراة تكون لها أهمية كبيرة في رمضان”