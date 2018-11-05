زطشي: “الوزير حطاب يدعم مشروع الاتحادية”

الرياضة
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زطشي: “الوزير حطاب يدعم مشروع الاتحادية”
بقلم أمير بهلول

أكد رئيس الفاف “خير الدين زطشي”، أن وزير الشباب والرياضة “حطاب” يدعم مشروع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فيما يخص مراكز التكوين.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “انا أتفق تماما مع الوزير خطاب من أجل إعادة استعمال الهياكل”.

وأضاف: “تحدثت مع الوزير حطاب عندما عين كوزير للشباب والرياضة، واتفقنا مباشرة على العودة إلى التكوين وأكد لنا دعمه”.

وتابع: “قبل الجمعية العامة، طلبنا من الوزارة أن تضع تحت تصرفنا بعض المراكز من أجل بداية المشروع”.

وختم كلامه:” الوزير سيرافق الاتحادية بوضع بعض المراكز تحت تصرف الفاف في انتظار اكمال انجاز مراكز التكوين، وعلينا التوقف في تحريق كلام الوزير، لأنه دائما كان مع التكوين”.


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