زطشي: “اليوم سندخل عهد التكوين في كرة القدم الجزائرية”

إعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن الجمعية العامة للفاف، المنعقدة اليوم السبت، ستكون انطلاقة لدخول عهد التكوين في الكرة الجزائرية.

وصرح خير الدين زطشي، في افتتاح أشغال الجمعية العامة للفاف: “هذا اليوم سيكون يوم تاريخي، بدخول كرة القدم الجزائرية في عهد التكوين”.

وأضاف: “هذه المراكز التكوينية، ستكون بداية تغيير الذهنيات لدى الأندية الوطنية، وفي كرة القدم الجزائرية بصفة عامة، بدخولنا في مجال التكوين”.

وتابع خير الدين زطشي: “أطلب من هذه الجمعية العامة، دعم هذا المشروع الكبير، الخاص بالعائلة الكروية الجزائرية، والدخول معا في عالم التكوين في مجال كرة القدم”.