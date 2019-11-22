زطشي: “انطلقنا بصفة عشوائية في الاحتراف وحان وقت التغيير” !

كشف خير الدين زطشي رئيس “الفاف” على ضرورة التغيير في تسيير الأندية الجزائرية المحترفة.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “شجاعة الاتحاد الجزائري والمكتب الفيدرالي تتمثل في مجابهة المشاكل”.

وأضاف: “740 مليار سنتيم عجز للأندية، 80% من هذه الديون كانت قبل وصولنا لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وتابع: “هذا راجع للاحتراف الذي انطلقنا فيه سنة 2010، كان يجب علينا أن ننظم أنفسنا ونهيكل كل الأمور قبل بداية الاحتراف”.

وأردف قائلا: “في 2010 انطلقنا بصفة عشوائية في احتراف ليس عنده اي قوانين ولا هيكلة، ولم تكن توجد الرقابة”

وختم كلامه: “ستكون هناك رابطة واحدة بـ 18 فريقا وهي بداية عهد جديد وستكون هناك قوانين صارمة”.