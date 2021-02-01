زطشي: “بالنسبة لنا حصيلتنا جد ايجابية”

تحدث رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي عن حصيلة هيأته خلال السنوات الماضية، معتبرا إياها جد ايجابية.

وصرح خير الدين زطشي، في هذا الخصوص: “اعتبر أن حصيلتنا لحد الآن جد ايجابية، بالنظر للعمل الذي تم تجسيده فوق الميدان”

وأوضح زطشي: “لأول مرة في تاريخ الجزائر، تمكن المنتخب الوطني من إحراز كأس أمم إفريقيا خارج الوطن”.

وأضاف: “بالإضافة لذلك، تمكنا من تحقيق تأهل أسطوري لمنتخب أقل من 17 عاما، الذي بلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا”

وأردف رئيس الفاف: “من ناحية أخرى، كل المشاريع التي تكلمنا عنها تم تجسيدها، وأخرى في طريق الانجاز، بما فيها مشروع الاحتراف أين فتحنا هذا الملف لمراجعته من جديد”.