زطشي: “بلعمري ركيزة في الخضر وسيرفع مستواه مع ليون”

أبدى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي سعادته بالخطوة التي أقدم عليها جمال بن العمري، بانتقاله لنادي ليون.

وصرح زطشي، للإذاعة الدولية: “فرحنا كثيرا بإمضاء جمال بن العمري، في فريق كبير مثل أولمبيك ليون، الذي سيسمح له برفع المستوى، لأنه يملك إمكانيات كبيرة”.

وأضاف رئيس الفاف: “نعرف أن بن العمري، عنصر أساسي في المنتخب الوطني، ونحن بحاجة له، حتى ولو أنه تأخر قليلا في إمضاءه”.

وختم خير الدين زطشي: “في الأخير نقول الحمد لله، لتواجد جمال بن العمري مع فريق ليون، ويحضر للمنافسات المقبلة”.