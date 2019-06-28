زطشي: ” بلماضي أعاد الروح القتالية التي كانت غائبة عن المنتخب”

أشاد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي أعاد الروح القتالية للاعبي المنتخب منذ إشرافه على العارضة الفنية للخضر.

وتحدث زطشي في تصريح حصري لتلفزيون النهار بعد الفوز المحقق أمام منتخب السنغال قائلا:

“بلماضي والطاقم الفني حضروا جيدا لهذه المبارة، ورأينا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة من ناحية الآداء وخاصة من ناحية الروح القتالية التي كانت غائبة في المنتخب سابقا”

وأضاف: “أظن أن المنتخب بدأ يرجع إلى مستواه، والحمد لله فزنا في المباريات الأولى للمنافسة الإفريقية”.