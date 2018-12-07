زطشي: “بلماضي مدرب طموح ونسعى لبلوغ نصف نهائي الكان”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الجمعة، أن هدف الخضر، في كان 2019، هو بلوغ الدور النصف نهائي.

وصرح خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية: “أتحدث إلى بلماضي بشكل دائم، هو مدرب طموح، يحب الفوز بكل منافسة يشارك فيها”.

وأضاف: “هدفنا في كان 2019، هو بلوغ الدور النصف نهائي على الأقل، أين سنحتك بمنتخبات كبيرة، تسمح لنا بمعرفة المستوى الحقيقي للمنتخب”.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري، ضمن التأهل بصفة رسمية لكان 2019، قبل المباراة التصفوية الأخيرة، المنتظرة أمام منتخب غامبيا.