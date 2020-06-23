زطشي: ” بلماضي هو من اقترح بوقرة.. وسطرنا له هدف التتويج بالشان”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، هو من اقترح خدمات مجيد بوقرة للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب المحلي.

وتحدث بلماضي ظهيرة اليوم الثلاثاء عبر أمواج القناة الإذاعية الثانية، عن الأهداف التي سطرتها الفاف للمدرب الجديد مجيد بوقرة قائلا:

“العارضة الفنية للمنتخب الوطني تدعمت بالمدرب الجديد مجيد بوقرة، بعد إقتراحه من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، وسيكون على رأس العارضة الفنية للمنتخب المحلي”.

وأضاف:”ستكون مهمة بوقرة التحضير لنهائيات أمم إفريقيا للمحليين 2022 التي ستحتضنها الجزائر، والتي سنعمل على الفوز بها إن شاء الله، لذلك ستكون مهمة بوقرة هي تحضير منتخب محلي تنافسي هدفه الأول هو التتويج بالشان”.