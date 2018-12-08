زطشي: “بلماضي يملك الوقت الكافي لتحضير المنتخب للكان”

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي: “بلماضي يملك الوقت الكافي لتحضير المنتخب للكان”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن الناخب الجزائري جمال بلماضي يملك الوقت الكافي لتحضير الخضر، لكان 2019.

وصرح خير الدين زطشي، أمس الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تفصلنا 6 أشهر عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، وأظنه وقت كاف لتحضير المنتخب لهذه المنافسة”.

وأضاف: “سنخوض مباراة ودية خاصة بالمحليين الشهر الجاري بقطر، والتي ستسمح لبلماضي، بمعاينة والوقوف على مستوى المحليين”.

وتابع: “تنتظرنا أيضا مباراة رسمية أخرى شهر مارس المقبل أمام غامبيا، والتي تدخل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات الكان”.

وأردف زطشي: “هناك أيضا ودية تونس، المقررة بالجزائر، والتي  ستسمح بإشراك بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة الكافية خلال التصفيات الأخيرة للكان”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com