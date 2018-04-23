زطشي: “بناء الفندق لن يطور كرة القدم الجزائرية والفيفا تأيدينا”

كشف رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أنّ مشروع الفندق لن يعود بالفائدة على تطوير الكرة الجزائرية، موضحا أنّ “الفيفا” تؤيده في مشروع التكوين.

وقال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الجمعية العامة العادية: “قرار إنشاء مراكز التكوين من عدمها لن يتخده زطشي أو روراوة وإنما قرار الجمعية العامة”.

وأضاف: “إنشاء فندق في الوقت الراهن والظروف الحالية ليس من أولويات الفاف، ومهامنا حاليا تطوير كرة القدم وإنشاء فندق لن يطوّر الكرة”.

وقال أيضا:”نحن ليس من مهامنا القيام بمشاريع استثمارية لانها لا تمشي في إطار تطوير كرة القدم”.

وتابع قائلا: “والدليل أنّ “الفيفا” أيدتنا في المضي قدما في التكوين وإنشاء مراكز تكوين”.