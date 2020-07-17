زطشي: “بوصوف موهبة كبيرة وسعيد جدا بانتقاله إلى أوروبا”

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، سعادته الكبيرة بانتقال لاعب وفاق سطيف، إسحاق بوصوف، للاحتراف في أوروبا، معترفا بموهبة هذا الأخير.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “سعيد جدا من أجل اللاعب بوصوف بانتقاله إلى أوروبا”.

وأضاف رئيس الفاف: ” إسحاق يعد موهبة كبيرة، والعمل الحقيقي سيبدأ الآن، حيث عليه أن يحظى بالتوجيه الصحيح، للعمل بجد وفرض نفسه”.

وتابع خير الدين زطشي: “أنا سعيد لانتقال بوصوف، إلى أوروبا، وهذا دليل على أن الأندية أصبحت تهتم أكثر بالتكوين، وهذا أمر جيد لكرة القدم الجزائرية”.