زطشي:”  تابعت كأس أمم إفريقيا 1990 من المدرجات وأتمنى أن نكرر نفس الإنجاز”

أعرب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي عن أمنيته بإعادة نفس الإنجاز الذي حققه المنتخب الجزائري سنة 1990.

وتحدث زطشي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن تأهل الخضر إلى الدور نصف النهائي من منافسة الكان قائلا:

“تابعت كأس امم إفريقيا 1990 من المدرجات، وكنت فرحا جدا برؤية المنتخب يحقق اللقب الوحيد في المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “الأمور مختلفة الكان بـ 8 منتخبات في 1990، وإن شاء الله نعيد تكرار نفس الإنجاز ونحقق اللقب، وأتمنى أن نلتقي في المباراة السابعة”.