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زطشي: “تتويج أي نادي جزائري بلقب إفريقي سيسعدني”

الرياضة
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زطشي: “تتويج أي نادي جزائري بلقب إفريقي سيسعدني”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أنّ الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية، بإمكانها الذهاب بعيدا، وأن تتويج أحدها بلقب إفريقي سيسعده كثيرا.

وصرح خير الدين زطشي، لتلفزيون “النهار”: “الأندية الجزائرية الأربعة، المشاركة في المنافسات الإفريقية، بإمكانها تحقيق مشوار مشرف، بالذهاب لأبعد حد ممكن”.

وأضاف: “نسعد جدا بتألق أي فريق من الفرق الجزائرية في المنافسات الإفريقية، وتتويج أي نادي بلقب إفريقي سيسعدني ويعتبر فخرا لنا”.

وتابع: “النتيجة التي عاد بها كل من إتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، من إفريقيا في آخر مباراة لهم، يمكن اعتبارها إيجابية”.

وأردف خير الدين زطشي: “وفاق سطيف ومولودية الجزائر، يتواجدان في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، وبإمكانهما تحقيق مشوار جيد”.

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