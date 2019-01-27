زطشي: “تتويج محرز كأفضل رياضي لسنة 2018 لم يكن سهلا”

الرياضة
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زطشي: “تتويج محرز كأفضل رياضي لسنة 2018 لم يكن سهلا”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، سعادته بتتويج رياض محرز، بجائزة أحسن رياضي لسنة2018، مؤكدا أن الأمر لم يكن سهلا. متمنيا محافظة اللاعب على لياقته.

وعقب تتويج رياض محرز، بهذا اللقب، صرح زطشي لـ(و.أ.ج): “مسرور جدا لفوز لاعب كرة قدم بجائزة أحسن رياضي لسنة 2018”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “لم يكن الأمر سهلا لأنه حتى في التخصصات الأخرى حقق بعض الرياضيين الجزائريين انجازات كبيرة”.

وتابع خير الدين زطشي: “في رأيي، هذا التتويج لن يزيد رياض محرز، سوى استحقاقا، لفوزه بجائزة الدورة الرابعة للجائزة الأولمبية والرياضية”.


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