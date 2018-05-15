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زطشي :”تحصلنا على موافقة السلطات العليا بخصوص الترشح للشان”

الرياضة
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زطشي :”تحصلنا على موافقة السلطات العليا بخصوص الترشح للشان”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد رئيس الفاف، خير الدين زطشي، بأن إدارته تحصلت على موافقة السلطات العُليا ووزارة الشباب والرياضة لتقديم ملف ترشح الجزائر لتنظيم الشان 2022.

وقال :”لقد تحصلنا على موافقة السلطات العُليا، ونحن واثقون من قُدرتنا على احتضان هذه المُنافسة، وسنُقدم ملفنا للكاف قريبا”.

وأضاف :”رضا عبدوش سيكون رئيس اللجنة المُكلفة بمتابعة الملف، وسنعمل لكي نُمكن الجزائر من إستقبال هذا الحدث الكبير”.

وعن الولايات التي ستحضن الدورة في حالة نجاح الجزائر. رد زطشي :”المناطق التي تمتلك الملاعب هي التي تستقبل المُنافسة”.

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