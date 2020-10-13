زطشي: “تربص أكتوبر كان ناجحا وهنيئا لكل اللاعبين”

ثمّن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، التعادل الذي حققه المنتخب الوطني في المباراة الودية أمسية اليوم أمام منتخب المكسيك.

وتحدث خير الدين زطشي في تصريح لموقع DZFOOT بعد نهاية المباراة عن التعادل الذي حققه الخضر في المباراة الودية أمام منتخب المكسيك قائلا:

“في البداية هنيئا للمنتخب الوطني بعد هذه المبارتين الوديتين، بعد غياب دام أكثر من 10 أشهر، فوز أول أمام نيجيريا ثم مباراة ثانية في المستوى عالي أمام المكسيك خاصة في الشوط الثاني بعد طرد قديورة، أين لعب المنتخب الوطني لفترة طويلة بعشرة لاعبين ، ورغم هذا سيطرنا على الشوط الثاني بفرص عديدة، لكن في الأخير المباراة كان مستواعالي بدنيا وتكتيكيا، وفي الأخير هنيئا للإتحادية على التنظيم الجيد لهذا التربص الذي تخللته مبارتين في القمة، ويمكن القول أن التربص كان ناجحا 100% “.