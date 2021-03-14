زطشي :”تسريب مُراسلة الوصاية خطير وخالدي ساند ترشحي مرارا”

وصف رئيس الفاف، خير الدين زطشي، تسريب مُراسلة وزارة الشباب والرياضة مع أمينه العام بـ”الأمر الخطير”.

وتحدث قائلا في هذا الشأن :”الوثيقة وبكل تأكيد لم تُسرب من إتحاد الكرة، مما يعني بأن تسريبها جاء من الوزارة”.

وأضاف :”هذا أمر خطير جدا، وسنقوم برفع دعوى قضائية، لمعرفة الطرف الذي قام بنشر وثيقة سرية مثل هذه”.

وواصل :”أود الإشارة الى أن وزير الشباب والرياضة، ساند ترشحي في أكثر من مرة”.

وختم :”المراسلة طالبتنا بضرورة وضع كل شيء في صالحنا، وهو ما إلتزمنا به خلال تلك الفترة”.

وكانت مُراسلة الوصاية، طالبت رئيس الفاف، بعدم المُغامرة بصورة الجزائر الدولية، دون الحصول على ضمانات قبل دخوله إنتخابات “تنفيذية الفيفا”.