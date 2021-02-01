زطشي :”تسوية القانون الأساسي للفاف إلزامي قبل الجمعية الإنتخابية”

وضع رئيس الفاف، خير الدين زطشي النقاط على الحروف، بخصوص الجدل الذي يصنعه التعديل المُرتقب على القانون الأساسي.

وقال خلال ندوة صحفية بمناسبة إفتتاح أكاديمية سيدي بلعباس :”تسوية القانون الأساسي بدأت منذ أكثر من سنة”.

وأضاف :”العملية كانت بالتنسيق مع الإتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب أن تعوا بأن هذا القانون يجب أن يكون متناسقا مع الفيفا”.

وواصل :”كما يجب أن تكون محترما لقوانين الجمهورية، ونحن أمام إلزامية القيام بهذه العملية، قبل الجمعية العامة الانتخابية”.

وختم :”نحن نعمل مع الوزارة الوصية من أجل تسوية الأمور”.