زطشي: ” تصدر الفوج يسمح لنا بتجنب تغيير الفندق ومقابلة فرق المركز الثالث”

أكد رئيس لإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي على ضرورة إحتلال صدارة المجموعة الثالثة والفوز أمام منتخب تنزانيا.

وتحدث زطشي في تصريح حصري لتلفزيون النهار بعد الفوز المحقق أمام منتخب السنغال قائلا:

“في أول طبعة لكأس إفريقيا بـ 24 فريق يقول الإختصاصيين أن الكرة في إفريقيا أصبحت قوية ولم تعد هناك فرق ضعيفة والمباراة الأولى لعبناها تحت ضغط كبير، وأنتم ترون بعض النتائج لم تكن منتظرة في المباريات الأولى، لذلك فرحنا بالفوز الاول الذي سمح لنا بالتحضير لمباراة السنغال بكل إرتياح، وأنا أهنئ الطاقم الفني ”

وأضاف: “اليوم سنرجع للتدريبات وسنحضر للمباراة الثالثة التي سنلعبها من أجلب الفوز، من أجل دخول بكل إرتياح، لأن تصدر المجموعة يهمنا والفوز شيء مهم من أجل البقاء في ظروف حسنة من أجل تجنب تغيير الفندق، ويسمح لنا بتحضير مباراة الثمن النهائي، كما سيسمج لنا بمواجهة فريق يحتل مرتبة ثالثة، ولن نقول أنها سهلة لكن ان تواجه فريق ثالث أحسن من أن تواجه فريق يحتل صدارة الفوج”