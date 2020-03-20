زطشي: “تطورات الوضع ستحدد مصير ما تبقى من البطولة”

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي: “تطورات الوضع ستحدد مصير ما تبقى من البطولة”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن مصير البطولة الوطنية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وصرح خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية: “نحن نمر بمرحلة استثنائية، على غرار بقية دول العالم، بالنظر لفيروس كورونا”.

وأضاف: “خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، المقرر يوم 31 مارس المقبل، سنرى مدى تطور الأوضاع، وسنتخذ قراراتنا بالنظر لذلك”.

وأردف رئيس الفاف: “نحن في مرحلة جد متقدمة من البطولة، وتبقى لنا عدد قليل من المباريات، وسنتمكن من برمجة هذه المباريات، لإنهاء بطولة هذا الموسم”.

وتابع خير الدين زطشي: “صحة اللاعبين والأطقم الفنية للأندية أهم من كل شيء بالنسبة لنا، وندعو الجميع لأخذ احتياطاتهم”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=792782

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com