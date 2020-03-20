زطشي: “تطورات الوضع ستحدد مصير ما تبقى من البطولة”

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن مصير البطولة الوطنية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وصرح خير الدين زطشي، للإذاعة الوطنية: “نحن نمر بمرحلة استثنائية، على غرار بقية دول العالم، بالنظر لفيروس كورونا”.

وأضاف: “خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، المقرر يوم 31 مارس المقبل، سنرى مدى تطور الأوضاع، وسنتخذ قراراتنا بالنظر لذلك”.

وأردف رئيس الفاف: “نحن في مرحلة جد متقدمة من البطولة، وتبقى لنا عدد قليل من المباريات، وسنتمكن من برمجة هذه المباريات، لإنهاء بطولة هذا الموسم”.

وتابع خير الدين زطشي: “صحة اللاعبين والأطقم الفنية للأندية أهم من كل شيء بالنسبة لنا، وندعو الجميع لأخذ احتياطاتهم”