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زطشي: “تغيير المدربين أمر طبيعي في كرة القدم”

الرياضة
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زطشي: “تغيير المدربين أمر طبيعي في كرة القدم”
بقلم أمير بهلول

أكد خير الدين زطشي أن تغيير المدربين أمر طبيعي في كرة القدم  ويحدث مع مختلف المنتخبات الكبيرة والأندية العالمية.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “التغيير يحدث في كرة القدم وهو أمر طبيعي، ومؤخرا تمت إقالة بوكتينيو وتعويضه بجوزي مورينيو في توتنهام”.

وأضاف: “المديرية الفنية الجزائرية قوية مُهيكلة، اليوم بعد تنصيب مدربين جزائريين شبان للإشراف على مختلف المنتخبات الوطنية”.

وتابع: “كل الظروف مواتية من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وحان الوقت لمختلف المنتخبات الوطنية أن تسير على خطى المنتخب الأول”.

وختم كلامه: “أخذنا وقت بطبيعة الحال من أجل تنظيم المديرية الفنية، فقد بدأنا تحت الصفر.. فتنظيم مشروع يستلزم عمل كبير”.


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