زطشي: تغيير المدربين يحدث في كل المنتخبات”

أكد خير الدين زطشي رئيس الفاف، أن تغيير المدربين يحدث في كل المنتخبات والأندية كما أكد أيضا أنه وجد المدرب المناسب للمنتخب الوطني.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “تغيير المدرب يحدث في عدد من المنتخبات وهذا أمر عادي”.

وأضاف: “ريال مدريد غير مدربه بعد مرور 4 أشهر، ويبحث عن مدرب آخر”.

وتابع: “ورثنا منتخب جزائري في وضعية صعبة، كنا بحاجة لبعض الوقت من أجل وضع المنتخب على السكة ونحن سعداء بوجود بلماضي”.

وختم كلامه: “هو الشخص المناسب لإعادة هيكلة المنتخب من أجل العودة إلى طريق الانتصارات”.