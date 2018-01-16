زطشي: “تنظيم كأس إفريقيا 2019 في الجزائر سابق لأوانه..!!”

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن إمكانية تنظيم الجزائر لكان 2019 بدلا من الكاميرون سابق لأوانه لأن المنافسة لحد الساعة ستلعب بالكاميرون.

وقال رئيس “الفاف” في تصريح لوسائل الإعلام على هامش حفل الكرة الذهبية الجزائرية التي توج بها الدولي الجزائري فوزي غولام قائلا:

” لا نستطيع أن نستبق الأحداث لأن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قدم للكاميرون مهلة، وبالنسبة لنا كاس إفريقيا 2019 ستجرى في الكاميرون”.

وأضاف: “إحتضان منافسة مثل كأس إفريقيا تتطلب قرارات من أعلى مستوى وأعلى هيئة في البلاد”.