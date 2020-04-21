زطشي حاضر في اجتماع “الفيفا” مع “إتحادات شمال إفريقيا”

الرياضة
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زطشي حاضر في اجتماع “الفيفا” مع “إتحادات شمال إفريقيا”
بقلم أمير بهلول

كشفت “الإتحادية الجزائرية لكرة القدم” في بيان عبر الموقع الرسمي، أن خير الدين زطشي رئيس الفاف سيكون حاضرا في اجتماع الفيفا مع اتحادات شمال إفريقيا اليوم الثلاثاء.

وجاء في ذات البيان، أن زطشي سيشارك رفقة رؤساء اتحادات مصر، والمغرب، وليبيا و تونس، في اجتماع سيترأسه المدير الإقليمي لمنظمات الفيفا بمنطقة أفريقيا، وجزر الكاريبي، فيرون موسينغو أومبا.

هذا وسيكون الاجتماع عن طريقة “السكايب”، أين سيتمحور الاجتماع على أزمة “فيروس كورونا” وخاصة الجوانب القانونية والعديد من المواضيع التي ستكون بعد الحجر الصحي.


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