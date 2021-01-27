زطشي : “حين يصدر القرار النهائي سأكشف الكثير من الأمور”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه ملء إستمارة الترشح لمنصب في المكتب التنفيدي للفيفا بشكل صحيح.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم تصريحا لرئيس الفاف على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك جاء في:

“تلقيت مراسلة من الفيفا تؤكد رفض ملف ترشحي لعضوية مكتبها، ومن بين أسباب عدم قبول الملف هو عدم التصريح بعقوبتين محلية وأخرى من الكاف”.

وأضاف: “ملأت الاستمارة بشكل صحيح و لن أتكلم كثيرا لأنني سأودع طعنا، وحين يصدر القرار النهائي سأكشف الكثير من الأمور “.