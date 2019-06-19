زطشي: “خبرة أسبيطار في مجال الطب الرياضي ستفيدنا كثيرا”

عبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن سعادته بالإتفاقية التي أمضتها “الفاف” مع مركز “أسبيطار” القطري.
وعقب توقيع العقد، صرح خير الدين زطشي: “سعداء بالعقد الذي أمضيناه مع مركز “أسبيطار”، ومتأكدين من أننا سنستفيد كثيرا من خبرتهم في مجال الطب الرياضي”.
وتابع رئيس الإتحالد الجزائري لكرة القدم: “نحن في حاجة إلى مرافقة مركز مثل “أسبيطار”، الذي يحظى ببعد عالمي”.
وبهذه الإتفاقية، سيكون بإمكان لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، الإستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها مركز “أسبيطار” مستقبلا.
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