زطشي: ” خصمنا في هذه المباراة إسمه كوفيد ويحمل القميص رقم 19″

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن فيروس كورونا المستجد أخلط كل أوراق الإتحادية، في نهاية الموسم الحالي.

ونشرت مجلة الفاف في عددها الخامس الصادر يوم أمس الإثنين كلمة رئيس الإتحاد الجزائري الإفتتاحية حول فيروسكورونا وتأثيره على الكرة الجزائرية قائلا:

“قبل شهرين من الآن ، كنا متحمسين لإنهاء الموسم بطريقة جيدة، تزامنا مع الأحداث التي أثارت جدلا كبيرا مع رهانات كبيرة بسبب التغيير في نظام البطولة بداية من الموسم المقبل، ومباريات كأس الجزائر ومفاجآتها بالإضافة إلى السمبوزيوم الذي كان مبارما في ورقلة والذي كان سيخصص لكرة القدم في جنوب البلاد”

واضاف: ” كما كنا في إنتظار بطولة مونتاجو التي كنت ستعطي الإمكانية لمنتخب أقل من 16 سنة للإظهار أفضل ما لديه، كما تم تأجيل مواجهة الخضر امام زيمبابوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، والعديد من الأحداث الرياضيةالأخرى في الداخل والخارج”

“لكن للأسف تم إلغاء أو تأجيل كل هذه المواعيد بسبب منافس خبيث الخبيث أخلط مشاريعنا وطموحاتنا، منافسنا هذه المرة إسمه كوفيد ويرتدي القميص رقم 19 ولم يتوقّع أي شخص أنه سيحصد ضحاياه في كل مكان، لتنتقل الحياة بعدها إلى الريتم البطيئ، وأحيانًا على حافة التوقف”.

“في هذه المباراة لم نجد إلى أصحاب القميص الأبيضن لكن لن نتحدث عن فريق ريال مدريد الآنن بل عن اصحاب المأزر الأبيض والكمامات الطبية الذي يتواجدون في المقدمة لمواجهة هذا الخصم”

“لقدتم وضع كرة القدم جانبا هذه المرة، ليترك المجال أمام الأطباؤ والعلماء لمحاولة تقليل درجة الضرر والفوز على هذا الفيروس”