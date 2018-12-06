زطشي: ” رانا راكبين في نفس القارب ومالازمش يغرق !”

إعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن المشاكل التي تعاني منها الأندية الجزائرية تمس كل هياكل المنظومة الكروية في البلاد.

وتحدث زطشي على هامش إجتماعه برؤساء الأندية صبيحة أمس الأربعاء لتقييم حصيلة الذهاب من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم قائلا:

“كلنا في نفس القارب ويجب أن لا يغرق..فعندما يتعرض أي فريق لأي مشكل سواء في الشرق ، الغرب أو جنوب البلاد فهذا يعني أن هذا المشكل يخصنا جميعا”

“نحن متواجدون هنا من أجل ضمان التسيير الحسن لكل المنافسات، وتمثيل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل في المنافسات الخارجية”.