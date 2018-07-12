زطشي :”ستتعرفون على الناخب الوطني الجديد بهذا التاريخ”

أعلن رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، بأن موعد الكشف عن الناخب الوطني الجديد أصبح قريبا جدا.

وقال :”لدينا ثلاثة أسماء سنختار أحدها، إن شاء الله، ونتمنى بعد نهاية كأس العالم، سنُعلن من سيكون ناخبا وطنيا جديدا”

وواصل :”أعلم بأن الجماهير الجزائرية، مُتعطشة لعودة كرتنا للواجهة، ولكن يجب أن يعلموا بأننا بحاجة للوقت للتفاوض مع المعنيين بالأمر”.

وختم :”عندما نستقدم الناخب الجديد، يجب أن نمنحه الوقت للعمل، والنتائج ستأتي تباعا بداية من الكان، والتنافس على التأهل للمونديال”.