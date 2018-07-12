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زطشي :”ستتعرفون على الناخب الوطني الجديد بهذا التاريخ”

الرياضة
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زطشي :”ستتعرفون على الناخب الوطني الجديد بهذا التاريخ”
بقلم إسماعيل عشاش

أعلن رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، بأن موعد الكشف عن الناخب الوطني الجديد أصبح قريبا جدا.

وقال :”لدينا ثلاثة أسماء سنختار أحدها، إن شاء الله، ونتمنى بعد نهاية كأس العالم، سنُعلن من سيكون ناخبا وطنيا جديدا”

وواصل :”أعلم بأن الجماهير الجزائرية، مُتعطشة لعودة كرتنا للواجهة، ولكن يجب أن يعلموا بأننا بحاجة للوقت للتفاوض مع المعنيين بالأمر”.

وختم :”عندما نستقدم الناخب الجديد، يجب أن نمنحه الوقت للعمل، والنتائج ستأتي تباعا بداية من الكان، والتنافس على التأهل للمونديال”.


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