زطشي: “سعداء بأداء بن رحمة وأتمنى انضمامه لهذا الفريق” !

أبدى “خير الدين زطشي”، رئيس الفاف، عن سعادته بأداء “بن رحمة” مع فريقه “برينتفورد” الذي يصنع الحدث مؤخرا.

وقال زطشي في تصريحات للإذاعة الوطنية: “كما تعلمون بلماضي استدعى بن رحمة منذ أشهر.. تألقه في الشامبينوشيب شيء رائع وهو قيمة إضافة كبيرة للمنتخب”.

وأضاف: “نتمنى أن يذهب لفريق يمكنه من الحصول على أكبر دقائق من اللعب، ليس دائما اختيار الذهاب لفريق كبير هو الاختيار الصائب.. فحتى محرز كان عليه ببذل مجهودات مضاعفة من اجل كسب مكانة مع السيتي”.

وتابع: “كل اللاعبين لما يصلوا لهذه الدرجة يتحدثون مع الناخب الوطني لمنحهم فكرة أو اقتراح حول مستقبلهم”.