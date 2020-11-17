زطشي: “سعيد بالتأهل لنهائيات كأس إفريقيا”

أبدى “خير الدين زطشي”، رئيس الفاف عن سعادته بالتأهل لنهائيات كأس إفريقيا المقبلة في الكاميرون من أجل الدفاع عن اللقب.

وصرح زطشي لحظة وصول الخضر اليوم الثلاثاء: “نحن مسرورين بالتأهل لكأس إفريقيا قبل نهاية التصفيات بجولتين.. ان شاء الله سنحضر لمباريات مارس بكل إرتياح”.

وأضاف: “بدأنا المباراة بطريقة جيدة، لكن الخصم كان قويا خاصة فوق أرضية ميدانه، زيمبابوي منتخب لا بأس بيه”.

وتابع: “مباريات شهر مارس ستكون مهمة جدا لبداية تصفيات كأس العالم شهر جوان وليست لدينا مباريات ودية”.

هذا وقد وصل المنتخب الوطني إلى أرض الوطن صباح اليوم الثلاثاء (07:00) قبل أن يشد الرحال اللاعبون إلى أنديتهم مباشرة.