زطشي: “سنبني مراكز تحضير رائعة تُنهي مُسلسل تحضير أنديتنا في الخارج”

واصل رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، إجتماعاته مع أعضاء الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذه المرة في العاصمة.

وقال :”أنا هنا من أجل شرح فكرتي المُتعلقة بمشروعي المُتعلق بمراكز التكوين، وهذا قبل إجتماع الجمعية العامة في الـ27 أكتوبر”.

وأضاف :”نحن هُنا لنناقش مشروعنا بطريقة ديمقراطية، والبداية ستكون بولاية تلمسان، وبعدها سعيدة وولايات أخرى، وسنحقق نتائج رائعة بفضلهم مُستقبلا”.

وواصل :”الهدف منهم سيكون أولا وبطبيعة الحال، هو التكوين، وتوفير مرافق رياضية تنهي مُسلسل مُغادرة أنديتنا للتحضير في الخارج”.