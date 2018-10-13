زطشي: “سنبني مراكز تحضير رائعة تُنهي مُسلسل تحضير أنديتنا في الخارج”

الرياضة
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زطشي: “سنبني مراكز تحضير رائعة تُنهي مُسلسل تحضير أنديتنا في الخارج”
بقلم إسماعيل عشاش

واصل رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، إجتماعاته مع أعضاء الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، وهذه المرة في العاصمة.

وقال :”أنا هنا من أجل شرح فكرتي المُتعلقة بمشروعي المُتعلق بمراكز التكوين، وهذا قبل إجتماع الجمعية العامة في الـ27 أكتوبر”.

وأضاف :”نحن هُنا لنناقش مشروعنا بطريقة ديمقراطية، والبداية ستكون بولاية تلمسان، وبعدها سعيدة وولايات أخرى، وسنحقق نتائج رائعة بفضلهم مُستقبلا”.

وواصل :”الهدف منهم سيكون أولا وبطبيعة الحال، هو التكوين، وتوفير مرافق رياضية تنهي مُسلسل مُغادرة أنديتنا للتحضير في الخارج”.


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